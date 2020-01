Dave Grohl ricorda Dimebag Darrell e l'influenza sui Foo Fighters: “Era come se lo conoscessi da sempre. I Pantera erano i migliori”

Sono passati ormai quasi 16 anni dalla tragica morte di Dimebag Darrell, il chitarrista dei Pantera, una grande band che ha sicuramente scritto una pagina importante dell’heavy metal, diventando fonte di ispirazione anche per tanti altri musicisti. Tra questi c’è anche Dave Grohl: il frontman dei Foo Fighters ha parlato del suo legame con questa band nell’ambito dell’undicesimo Annual Dimebash, l’evento tributo al chitarrista scomparso organizzato grazie all’impegno della sua compagna Rita Haney, la quale non ha mai smesso di ricordarlo e di rendergli omaggio come possibile, anche per preservare la sua eredità musicale. La serata, dedicata ovviamente anche a Vinnie Paul, si è svolta giovedì scorso al The Observatory di Santa Ana, in California.

In questa occasione, Dave Grohl ha parlato di quegli anni in cui si era sviluppata quasi una sorta di mania nei confronti della band texana: “Eravamo tutti fan dei Pantera – ha raccontato a Variety – guardavamo tutti i loro home video e pensavamo ‘Accidenti, questa band è proprio come il pubblico che la ama’. Li guardavi e pensavi ‘Santo cielo, è così divertente’. Sembrava come se il legame che avevano con il loro pubblico fosse così… reale, personale e puro – ha sottolineato – e riuscire a fare una cosa come organizzare con loro un barbecue in giardino, rendeva tutto semplicemente perfetto”.

Dave ha poi raccontato del primo incontro con Darrell, avvenuto nei primi anni ’90: “È stato incredibile perché a un certo punto eravamo tutti talmente ossessionati dagli home video dei Pantera che ci sembrava già di conoscerli – ha spiegato – il modo in cui i Foo Fighters lavorano e gestiscono le cose ha molto a che vedere con ciò che abbiamo imparato dall’esempio dei Pantera. Vuoi organizzare un party, vuoi essere certo che tutti si divertano nel backstage, vuoi essere una grande band, vuoi assicurarti che tutti abbiano da bere e che anche i fan siano inclusi in tutto questo. Tutto si basa sull’ospitalità – ha sottolineato, come suggeritogli da Rita Haney – i Pantera hanno alzato il livello per molte altre band, noi la pensiamo così. Erano davvero i più forti”.

Rita ha poi raccontato che Darrell adorava cucinare e Grohl ha aggiunto di essersi un po’ ispirato a lui quando ha dato vita alla tradizione del barbecue: “Quando mi sono rotto la gamba abbiamo continuato il tour per altri 8 mesi – ha raccontato – e poi all’improvviso il tour era finito, io non potevo camminare e non avevo niente da fare. Il nostro bassista, Nate, mi ha comprato un barbecue e così ho pensato ‘Ok, mi dedicherò a questo’. E in un certo senso sedermi a guardare l’indicatore di temperatura per tipo 14 ore mi ha aiutato a non perdere la testa”. E anche all'Annual Dimebash, Dave ha deciso di organizzare un barbecue dopo lo show, sia per i musicisti che per gli ospiti presenti, in onore di Diamond.