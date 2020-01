Talinda Bennington: le foto del matrimonio con ospiti Mike Shinoda e Ken Jeong

Come vi abbiamo raccontato settimana scorsa, Talinda Bennington si è risposata con Michel Friedman, un vigile del fuoco di Los Angeles al Turtle Bay Resort di Kahuku, alle Hawaii.

Ora la vedova del leggendario frontman dei Linkin Park Chester Bennington ha pubblicato sul suo account instagram le fotografie del suo nuovo matrimonio con ospiti gli amici di sempre, la band e i figli di Chester.

Tra gli ospiti anche Mike Shinoda e l'attore Ken Jeong (Una Notte Da Leoni)

Talinda aveva ufficializzato la sua relazione con Michael Fredman lo scorso settembre, quando lo ha presentato sui social come il suo “angelo in terra”: “Sono qui per raccontarvi che è possibile trovare l’amore dopo una tragedia – ha scritto in quell’occasione – e che la morte della vostra anima gemella non significa la vostra morte. La mia famiglia, i miei amici e i miei fratelli dei Linkin Park accolgono questa persona a braccia aperte. Continuerò a onorare Chester e porterò avanti la mia missione affinché la sua morte non sia stata vana. A tutti coloro che hanno vissuto il suicidio di una persona cara voglio dire che potete essere felici di nuovo. Potete avere spazio nel vostro cuore per il dolore e la tristezza così come per la gioia, la felicità e l’amore”. Al matrimonio alle Hawaii hanno partecipato anche i figli che Talinda ha avuto con Chester, Tyler, Lilly e Lila.