Pearl Jam: pubblicata la tracklist ufficiale del nuovo album Gigaton! Guardala qui

L'arrivo del nuovo album dei Pearl Jam è sempre più vicino.

La band di Eddie Vedder ha condiviso in rete la tracklist ufficiale del nuovo attesissimo lavoro di studio in arrivo il prossimo 27 marzo 2020.

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’clock

Never Destination

Take The Long Way

Buckle Up

Comes Then Goes

Retrograde

River Cross

I titoli delle canzoni non sono necessariamente nell'ordine in cui compariranno sul disco.

In una nota, diffusa negli scorsi giorni, Mike McCready ha spiegato: “Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio. È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi”.

Nella copertina di Gigaton è utilizzata la foto “Ice Waterfall” del fotografo, regista e biologo marino canadese Paul Nicklen. Scattata alle Svalbard, in Norvegia, mostra la calotta di un ghiacciaio del Nordaustlandet durante lo scioglimento.

La copertina ufficiale di Gigaton: