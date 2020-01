I Nirvana sono la band più trasmessa dalle radio rock negli ultimi 10 anni. La classifica

Il resoconto pubblicato da Nielsen Music e denominato Year-End Report rivela un particolare interessante circa le tendenze musicali degli ultimi anni: incredibilmente, infatti, le canzoni più trasmesse dalle radio rock americane nell’ultimo decennio risalgono tutte al decennio precedente. Sembra quasi, dunque, che le radio, così come il pubblico, continuino a preferire la musica del passato piuttosto che quella del presente.

A dominare la top 10 delle canzoni più trasmesse dal 2010 al 2019 sono i Nirvana: la band di Kurt Cobain, infatti, può vantare ben quattro canzoni nella classifica, tutte appartenenti all’album Nevermind pubblicato nel 1991. Stiamo parlando di Smells Like Teen Spirit che si trova al primo posto ed è quindi il brano più trasmesso in assoluto, poi di Come As You Are in terza posizione, In Bloom in settima posizione e Lithium alla decima.

In generale, si può dire che il grunge domina questa classifica, visto che al secondo posto troviamo Man in the Box degli Alice in Chains, brano dell’album del 1990 Facelift, al quinto posto ci sono i Pearl Jam con la famosissima Even Flow, appartenente al loro primo album Ten, e al nono posto ci sono i Soundgarden con la celeberrima Black Hole Sun. In sostanza, solo tre canzoni su dieci non appartengono a una band di Seattle, ossia Plush degli Stone Temple Pilots che si trova alla quarta posizione, Self Esteem degli Offspring al sesto posto, ed Enter Sandman dei Metallica all’ottavo. Ecco la classifica completa:

1 - Nirvana - Smells Like Teen Spirit

2 - Alice In Chains - Man In The Box

3 - Nirvana - Come As You Are

4 - Stone Temple Pilots - Plush

5 - Pearl Jam - Even Flow

6 - Offspring - Self Esteem

7 - Nirvana - In Bloom

8 - Metallica - Enter Sandman

9 - Soundgarden - Black Hole Sun

10 - Nirvana - Lithium

Se nell’ultimo decennio è stato il grunge a dominare le radio americane, il 2019 è stato però l’anno dei Queen, che hanno totalizzato numeri incredibili tra album venduti, passaggi in radio e ascolti in streaming, battendo tutte le altre band. La colonna sonora del biopic Bohemian Rhapsody è stata inoltre il miglior album rock, sempre per numero di ascolti e di vendite. Parlando esclusivamente di vendite, però, al primo posto nella classifica degli album più venduti dello scorso anno ci sono i Tool con Fear Inoculum.

Infine, il report di Nielsen Music rivela che tante persone amano ancora i vinili: negli ultimi 10 anni il più venduto è stato Abbey Road dei Beatles, seguito da The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd e dalla colonna sonora rock del film della Marvel, Guardiani della galassia. Qui è possibile consultare il report completo.