Liam Gallagher: “Mi ritiro come solista perché mio fratello mi ha "pregato" di riformare gli Oasis”

La faida tra Liam e Noel Gallagher continua. Questa volta è stato Liam a lanciare l’ennesima provocazione a suo fratello, anche se molto probabilmente molti fan gli hanno creduto o hanno sperato che ciò che ha scritto su Twitter fosse vero. Ieri, infatti, il musicista ha postato questo messaggio: “Ho intenzione di ritirarmi come artista solista dopo il terzo album perché ho appena ricevuto una telefonata da mio fratello che mi ha implorato di riformare gli Oasis nel 2022, se credete nella vita dopo l’amore, suvvia, lo sapete”.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 gennaio 2020

Per quanto l’idea possa essere entusiasmante per i fan che da anni sperano nella reunion degli Oasis, questo tweet probabilmente altro non era che uno scherzo, l’ennesima frecciatina a Noel. De resto, Liam non è nuovo a cose del genere e, non a caso, pochissimi minuti prima di quel messaggio ha twittato anche questo: “Dopo il terzo album, mi separerò da me stesso perché non penso di riuscire a lavorare ancora con me stesso, almeno fino a che posso scrivere quello che mi piace, così come può lui, ma penso sia la cosa migliore”.

After album no3 I’m gonna split up with myself I just don’t think I’ll be able to work with myself any longer I can write what I like and so can he but I think it’s for the best — Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 gennaio 2020

Liam ha più volte detto che vorrebbe rimettere in piedi gli Oasis e che se ciò non avviene è solo perché suo fratello non vuole. Dal canto suo, in varie recenti interviste Noel ha escluso categoricamente l’ipotesi di una reunion perché non vorrebbe mai tornare a suonare in una band dove “non era felice”. Tuttavia, al Sunday Times ha anche detto: “Riconciliarsi è una cosa positiva. Ma non conosco una persona, una sola persona, che vive in una famiglia perfetta. Neanche una”. Con queste parole il musicista sembra quasi voler aprire una strada per riavvicinarsi al fratello, sempre che il tweet ironico di Liam non lo abbia infastidito di nuovo, ottenendo l’effetto opposto a quello da lui desiderato.