I Green Day vogliono suonare nelle case, nei giardini e nei garage dei fan! Guarda il video con l'annuncio di Billie Joe

Manca solo un mese all’uscita di Father of All…, il tredicesimo album in studio dei Green Day. Tra i fan cresce l’attesa, anche perché la band nei prossimi mesi sarà in giro per il mondo con l’Hella Mega Tour. In realtà, Billie Joe Armstrong e compagni stanno progettando di regalare al loro pubblico qualche bella sorpresa.

Ne ha parlato lo stesso cantante e chitarrista in un post su Instagram, nel quale ha spiegato che ai Green Day piacerebbe andare a suonare direttamente a casa dei fan. A chi non piacerebbe un concerto privato della band preferita nel proprio giardino? Questo sogno potrebbe diventare presto realtà per qualcuno: “Sembra proprio che il nostro nuovo album uscirà tra un mesetto, per questo motivo stiamo progettando delle cose… - ha esordito il frontman nel video – qualche sorpresa. C’è una cosa, in particolare, alla quale stavo pensando: qualcuno di voi ha un giardino relativamente grande per ospitare un nostro party? – ha chiesto, rivolgendosi direttamente ai followers – potremmo venire a suonare a casa vostra, nel vostro garage o nel vostro giardino. Non saprei… andrebbe bene anche un fienile o il parcheggio di una chiesa. Lo sapevate che io sono stato concepito nel parcheggio di una chiesa? Ad ogni modo, è un’idea per fare baldoria e divertirci. Una festa in giardino con la vostra band preferita, i Green Day!”.

Visualizza questo post su Instagram Hijinx Un post condiviso da Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) in data: 7 Gen 2020 alle ore 2:29 PST

Purtroppo per molte persone, però, Armstrong ha poi aggiunto un secondo video in cui specifica: “Dimenticavo… il posto deve trovarsi in California”. Tanti fan californiani hanno risposto prontamente all’appello nei commenti, mettendo a disposizione la propria casa; in molti, però, si sono lamentati del fatto che l’iniziativa sia rivolta ai soli residenti nel Golden State. Ma chissà che non sia un esperimento da estendere poi anche ad altri paesi? Del resto, in un’intervista per Kerrang, qualche mese fa Billie Joe ha annunciato che con questo nuovo album la band aveva intenzione di “provare cose nuove” e di farlo “nel perfetto stile Green Day” e “all’insegna del divertimento”, stupendo tutti con qualcosa che nessuno si aspetterebbe mai. I concerti a casa dei fan sembrerebbero possedere tutti questi requisiti. Non resta che attendere per scoprire se la band realizzerà davvero questo progetto che potrebbe far davvero felice qualche fan.