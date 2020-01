Chester Bennington, la moglie Talinda si è risposata. Ecco chi è il nuovo marito

A quasi tre anni dalla scomparsa di Chester Bennington, per sua moglie Talinda è giunto il momento di voltare pagina e iniziare una nuova vita. La vedova del cantante dei Linkin Park, infatti, si è risposata: secondo quanto riportato da TMZ, Talinda sarebbe convolata a nozze a Capodanno con Michael Fredman, un vigile del fuoco di Los Angeles, al Turtle Bay Resort di Kahuku, alle Hawaii.

In realtà, la cerimonia non ha avuto luogo il 1 gennaio bensì il 4 gennaio, come ha spiegato poi la stessa Talinda sui social. Si è trattata di una falsa notizia anche perché la donna in quella data, diversi anni fa, ha sposato Chester Bennington. “Il mio anniversario con Chester non è stata la data del mio nuovo matrimonio – ha scritto Talinda su Twitter – il 1 gennaio sarà sempre il giorno in cui ho sposato Chester e non oscurerei mai quel ricordo con nessun’altra cosa. Ai tabloid che hanno diffuso questa falsa notizia, suscitando rabbia e dolore, chiedo: per quale motivo? Per fare soldi?”.

My anniversary w/Chester, wasn’t my new wedding date.Jan 1st will always be the day I married Chester. I would never paint over that day with anything https://t.co/5wWYroXDne the tabloids who ran a false story, inciting misguided anger & pain,I ask you FOR WHAT?? To make money ?? — Talinda Bennington (@TalindaB) 5 gennaio 2020

Con questo tweet Talinda ha dunque voluto smentire quanto riportato dai giornali anche per chiarezza nei confronti dei fan di Chester. In seguito la novella sposa ha pubblicato un altro messaggio per annunciare ufficialmente il suo matrimonio: “Con gioia e amore voglio mettere in chiaro una cosa – ha ribadito – il 4 gennaio ho sposato un uomo meraviglioso, un grande amico. Abbiamo festeggiato con una cerimonia insieme alle nostre famiglie e ai nostri amici sulla bellissima isola di O’ahu. La data che abbiamo scelto ha un profondo significato per noi, per diverse ragioni”.

With joy and love I want to set something straight. ON JANUARY 4th, I wed a wonderful man, great friend, and son this weekend. We celebrated with all of our family and friends on the beautiful island of O’ahu. The day we chose was a day of meaning, in many different ways. Cont.. pic.twitter.com/jziN4lBjS4 — Talinda Bennington (@TalindaB) 5 gennaio 2020

Talinda aveva ufficializzato la sua relazione con Michael Fredman lo scorso settembre, quando lo ha presentato sui social come il suo “angelo in terra”: “Sono qui per raccontarvi che è possibile trovare l’amore dopo una tragedia – ha scritto in quell’occasione – e che la morte della vostra anima gemella non significa la vostra morte. La mia famiglia, i miei amici e i miei fratelli dei Linkin Park accolgono questa persona a braccia aperte. Continuerò a onorare Chester e porterò avanti la mia missione affinché la sua morte non sia stata vana. A tutti coloro che hanno vissuto il suicidio di una persona cara voglio dire che potete essere felici di nuovo. Potete avere spazio nel vostro cuore per il dolore e la tristezza così come per la gioia, la felicità e l’amore”. Al matrimonio alle Hawaii hanno partecipato anche i figli che Talinda ha avuto con Chester, Tyler, Lilly e Lila.