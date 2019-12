Chester Bennington: la moglie Talinda ha lanciato un festival benefico in suo onore per il 2020, "320 festival"

La vedova di Chester Bennington, Talinda ha deciso di ampliare il raggio d'azione dell'iniziativa benefica "320 Changes Direction" lanciando un nuovo festival per il 2020. Il "320 Festival" si svolgerà il prossimo 9 maggio al Los Angeles Live di Los Angeles.

L'obiettivo dell'evento è quello di aiutare ulteriormente a sensibilizzare il mondo sull'importanza della salute mentale, fornendo ai partecipanti le risorse necessarie per una migliore cura del proprio benessere emotivo e del benessere dei propri cari. L'evento si svolgerà in un'unica giornata e sarà suddiviso in tre parti: un festival per la comunità, un vertice sulla salute mentale e un concerto di beneficenza che sarà ospitato al Microsoft Theater.

La line-up degli artisti sarà annunciata il 9 marzo all'Auditorium Bovard nel campus dell'USC. Talinda Bennington sarà affiancata dal fondatore del Warped Tour Kevin Lyman durante l'evento, rispondendo alle domande della stampa. Parteciperà anche a un panel riguardo alla della salute mentale e alle dipendenze. Secondo il sito web dell'evento, il 100% dei proventi netti verrà devoluto al'associazione Give An Hour e ai partner non profit dell'evento.

"Insieme abbiamo il potere di aiutare coloro che soffrono in silenzio", afferma in una note sul sito web. "Siamo noi a riconoscere che la nostra salute mentale è importante quanto la salute fisica. Dobbiamo agire, siamo il cambiamento".