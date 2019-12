Linkin Park, l’ex moglie di Chester Bennington riceverà il 50% dei diritti sulle sue canzoni

Prima di sposare Talinda, con la quale ha avuto tre figli, Chester Bennington è stato sposato con Samantha Olit dal 1996 al 2005 e dal loro matrimonio è nato un figlio, Draven, che oggi ha 17 anni. Due anni fa l’ex moglie del cantante dei Linkin Park ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto di ricevere una parte delle royalties dell’artista, per lei e soprattutto per suo figlio.

Nell’ottobre del 2017 è stato reso noto che Chester aveva lasciato tutti i suoi averi a sua moglie Talinda e a tutti i suoi figli, incluso Draven, attraverso il Chester and Talinda Bennington Family Trust, il fondo creato nel 2007. Il cantante, inoltre, desiderava che i suoi figli si frequentassero dopo la sua morte e per questo ha destinato una parte dei suoi soldi proprio ai viaggi dei ragazzi dedicati a questo scopo.

Secondo quanto riportato da TMZ, dei documenti legali presentati al tribunale competente dimostrerebbero che Samantha avrebbe ottenuto quanto richiesto: l’ex moglie di Chester dovrebbe riscuotere il 50% delle royalties del cantante, che includono i soldi ricavati dal merchandising, i diritti delle sue canzoni e una parte di quelli relativi ai master originali della sua musica. Nel 2017, tra l’altro, Samantha aveva dichiarato pubblicamente che al funerale di Chester a lei e a suo figlio Draven è stato impedito di parlare, mentre la funzione in sé sembrava più un festival che un funerale, con grande “mancanza di rispetto e di onestà” da parte di Talinda. Tra le due, insomma, non corre buon sangue ed è probabile che questa situazione si trasformi in una disputa legale.