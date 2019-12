Hollywood Vampires, Alice Cooper: “Johnny Depp preferisce alla grande suonare la chitarra che recitare”

È un attore affermato e anche un ottimo musicista. Ma stando a quanto ha recentemente affermato Alice Cooper, Johnny Depp amerebbe di più suonare la chitarra che recitare. Stiamo parlando dei componenti del supergruppo rock Hollywood Vampires, formato appunto da Alice e Johnny, insieme a Joe Perry.

Durante un’intervista rilasciata al Three Sides Of The Coins, il cantante ha rivelato che, nonostante Depp sia uno degli attori più amati e corteggiati della cinematografia mondiale, il suo focus principale oggi è la musica.

“Prendi tre maschi alfa come noi, e ti rendi che non c’è mai stata una discussione, non c’è mai stato nessuno che ha lasciato il palco arrabbiato”. È con queste parole che Cooper commenta il suo impegno con Depp e Perry. C’è un’alchimia tra loro, e non capita così di frequente con le rock band che non ci sia mai un litigio.

“Durante le prove non abbiamo mai avuto un litigio”, ha aggiunto l’artista. “Siamo una band molto collaborativa e facciamo le cose in questo modo. Johnny si alza e si fa il culo. Arriva alle prove prima di me”.

L’attore è un bravissimo musicista, e lo conferma anche Alice Cooper: “Le persone sono davvero sorprese quando lo ascoltano suonare, perché non si rendono conto di quanto sia bravo come chitarrista. Penso che preferirebbe suonare la chitarra piuttosto che recitare. Gli ho detto di non lasciare il lavoro come attore, perché noi non possiamo pagargli 25 milioni di dollari per uno spettacolo, ma penso che adori suonare la chitarra come adori salire sul palco”.

Cooper ha poi continuato: “È bello non essere sempre il frontman. Posso muovermi e altre persone possono prendere l’iniziativa. Per me vuol dire essere libero”.

In un’intervista con NME, l’artista ha parlato del nuovo disco degli Hollywood Vamipires e di come i problemi con l’ex, abbiamo ispirato Johnny nella scrittura dei brani: “Molti testi del nuovo album sono stati scritti da Johnny Depp e c’è molto veleno in essi, a causa di tutte le schifezze che sono successe. Quasi tutto quello che ho letto su di lui è assolutamente falso”.