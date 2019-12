Prodigy, lo spettacolo di luci natalizie su una casa dedicato a Keith Flint con le parole delle sue canzoni! Guarda il video

Nel 2019 la tragica morte di Keith Flint, frontman dei Prodigy, ha sconvolto il mondo della musica: a marzo il cantante è stato ritrovato morto nella sua casa dell’Essex. Da allora tantissimi suoi fan gli hanno reso omaggio nei modi più diversi, dalla partecipazione al funerale fino a concerti ed eventi in sua memoria.

In occasione del Natale, Rik Burt, un fan residente a Braintree, cittadina dell’Essex, ha deciso di omaggiare Keith con un vero e proprio spettacolo di luci, realizzato con delle luminarie natalizie che si accendono e si spengono a ritmo della musica dei Prodigy, con canzoni come Out Of Space e Omen. L’originale e bellissimo tributo del fan è stato immortalato in un video poi pubblicato su YouTube.

“Ascolto principalmente metal – ha spiegato Rik a Kerrang – ma i Prodigy hanno colmato il divario tra vari generi molto bene. Li ho visti suonare dal vivo ed è stato surreale sapere che Keith fosse morto. Speriamo che uno dei membri della band possa vedere tutto questo”. Rik ha avuto l’idea di questo spettacolo con le luci guardando altri video simili realizzati negli Stati Uniti, dove molte persone decorano le proprie case con le luminarie che si accendono a intermittenza, a ritmo di musica. Non è la prima volta che Rik installa a casa sua queste speciali decorazioni luminose, ma quest’anno ci teneva a dedicarle a Keith Flint.