Foo Fighters e Alice Cooper si esibiranno al concerto tributo dedicato agli Aerosmith! Guarda il video

Il "MusiCares Person of the Year 2020" va agli Aerosmith. Il riconoscimento speciale dei Grammy Award premia gli artisti che nella loro carriera si sono distinti sia per il loro talento che per il loro impegno filantropico. E al concerto di beneficenza/tributo che si terrà in questa onorevole occasione parteciperanno anche i Foo Fighters e Alice Cooper. I primi nomi importanti sono proprio loro.

La serata andrà in scena il 24 gennaio a Los Angeles e sarà un momento unico per il mondo della musica. Ad aver confermato la loro partecipazione ci sono anche: Gary Clark Jr., John Legend, HER, John Mayer, The Jonas Brothers, Emily King e Yola. Ma tanti altri ospiti devono ancora essere annunciati. Chissà cosa canteranno Foo Fighters e Alice Cooper... considerando la loro inclinazione rock, probabilmente ci cimenteranno con i primi pezzi della band di Steven Tyler. Quelli che li hanno resi famosi, quelli che tutti i fan ricordano come pezzi unici.

Gli Aerosmith avevano annunciato la notizia del premio a ottobre scorso. Il gruppo viene riconosciuto per i suoi notevoli sforzi filantropici profusi nell'arco di cinque decenni e per l'innegabile impatto sulla storia della musica americana. Nel corso degli anni, Steven e i suoi hanno supportato molte associazioni di beneficenza in tutto il mondo, aiutando così moltissime persone in difficoltà. Ma non solo: il frontman ha anche fondato l'iniziativa Janie's Fund, che sostiene le giovani donne che hanno subito il trauma di abusi e abbandoni. Ecco il video che riprende l'annuncio della band, durante una residenza a Las Vegas.

I proventi dell'evento aiuteranno MusiCares negli sforzi profusi per aiutare i musicisti, attraverso programmi di assistenza sanitaria e umana durante i periodi di necessità finanziaria, medica e personale. La cerimonia includerà anche un'asta silenziosa con oggetti di lusso, esperienze VIP e cimeli di celebrità.

Lo scorso anno, fu nominato "MusiCares Person of Year" Dolly Parton, il primo artista country a ricevere questo riconoscimento. Gli Aerosmith si uniranno ai tantissimi nomi illustri che hanno ricevuto il premio speciale dei Grammy. Solo per citarne alcuni: Fleetwood Mac, Tom Petty, Lionel Richie, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bono, Paul McCartney, Neil Young, Stevie Wonder.

Il MusiCares Person of the Year 2020 si svolge in anticipo rispetto alla cerimonia dei Grammy, che si terrà due giorni dopo, ovvero il 26 gennaio, allo Staples Center di Los Angeles.