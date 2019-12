Red Hot Chili Peppers, tutte le volte che John Frusciante è uscito e rientrato nel gruppo. La storia

Ieri i Red Hot Chili Peppers hanno deciso di fare un regalo di Natale in anticipo a tutti i loro fan, annunciando ciò che tutti volevano accadesse, ossia il ritorno di John Frusciante nel gruppo. Stiamo parlando di un copione già noto anche se questa volta qualcuno aveva ormai perso le speranze, considerato che dall’ultimo addio del chitarrista alla band sono ormai passati ben 10 anni.

A quanto pare, nei Red Hot Chili Peppers gli unici due punti fermi sono Anthony Kiedis e Flea: i due sono amici sin dall’adolescenza, come ha di recente raccontato il bassista in occasione dell’uscita della sua autobiografia Acid For The Children. Le cose non sono sempre state facili tra di loro ma, nonostante i problemi, sono sempre rimasti uniti. Per quanto riguarda il ruolo di batterista e quello di chitarrista, invece, i RHCP sembrano proprio non avere pace: nell’arco della loro lunga carriera hanno cambiato lineup per ben 12 volte.

In particolare, è il posto da chitarrista a essere quello che ha visto avvicendarsi il maggior numero di musicisti, ben 8. Tra tutti questi, però, John Frusciante è quello che è rimasto nel cuore del pubblico perché è considerato un grande artista, sia dai fan che dalla critica, nonché uno dei migliori chitarristi in circolazione in questi anni. Sono in tanti a pensare che con lui i Red Hot Chili Peppers abbiano dato il meglio del loro potenziale artistico: Frusciante è considerato un valore aggiunto all’interno della band, ecco perché il suo ritorno è stato accolto da tutti con gioia.

Visti i precedenti, però, è lecito chiedersi: quanto durerà? John Frusciante entrò a far parte del gruppo ufficialmente nel 1988, dopo la tragica scomparsa di Hillel Slovak: fu con lui alla chitarra e con il batterista Chad Smith, che arrivò più o meno nello stesso periodo, che i RHCP pubblicarono Mother’s Milk, il disco che li portò al successo a livello internazionale, proprio anche grazie al contributo che Frusciante diede alla band in fatto di carisma e creatività.

Il primo abbandono da parte del chitarrista avvenne tre anni più tardi, nel 1992, durante il tour legato all’album della consacrazione definitiva del gruppo, ossia Blood Sugar Sex Magik: John aveva seri problemi legati all'abuso di droghe e, anche per questo, non riuscì a reggere il peso della popolarità ormai raggiunta e così decise di mollare.

Dopo essere finalmente riuscito a uscire dal tunnel della dipendenza, John Frusciante rientrò nella band nel 1998: i musicisti ritrovarono subito quell’alchimia che li unì nei precedenti album insieme e riuscirono così a sfornare un altro capolavoro. Stiamo parlando di Californication, il disco che uscì nel 1999 e che diventò ben presto l’album più venduto della loro carriera. Per 10 anni le cose andarono a gonfie vele per i RHCP, che si imposero sulla scena anche con altri album di successo, come By The Way nel 2002 e Stadium Arcadium nel 2006, facendo tour in giro per il mondo.

Come anticipato, risale, invece, al 2009 il secondo addio del chitarrista: esattamente nel dicembre di 10 anni fa, attraverso il suo blog ufficiale, Frusciante annunciò il suo addio definitivo ai Red Hot, spiegando di volersi dedicare esclusivamente ai suoi progetti solisti, improntati sulla sperimentazione musicale. Al suo posto arrivò Josh Klinghoffer, membro della band fino all’annuncio del rientro di Frusciante.

Cosa accadrà ora? John Frusciante resterà stabilmente nei Red Hot Chili Peppers o li abbandonerà di nuovo? Non è possibile prevederlo né, forse, bisognerebbe farsi troppe domande: ciò che conta adesso è che i fan potranno tornare ad ascoltarlo nell’imminente tour che, tra l’altro, prevede anche una tappa italiana il 13 giugno 2020 al Firenze Rock. La speranza, inoltre, è di poter di nuovo ascoltare il contributo del genio creativo di questo grande artista nei prossimi dischi della band.