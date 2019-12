Jack Black racconta l’esperienza nello studio di registrazione di Jack White: “È stato come andare a Graceland”

In passato tanti fan hanno chiesto a gran voce una collaborazione tra Jack Black e Jack White, due artisti che hanno curiosamente in comune il nome e poi un cognome agli antipodi. Dopo essersi incontrati per caso in un aeroporto e aver immortalato quell’incontro con un selfie che ha riacceso le fantasie dei fan a proposito di questa ipotetica collaborazione, alla fine i due hanno deciso di soddisfare questa richiesta: qualche mese fa il cantante dei Tenacious D ha fatto visita allo studio di registrazione di proprietà del suo “idolo”, il White’s Third Man Records HQ di Nashville per collaborare a un brano che hanno definito “leggendario”.

Pochi giorni fa la strana coppia ha condiviso finalmente il risultato della loro collaborazione, ossia il brano dal titolo Don’t Blow It, Kage, per il quale il popolare attore figura come produttore. Ospite del programma Jimmy Kimmel Live, Jack Black ha raccontato di questa sua esperienza, spiegando che l’idea per questa partnership con il suo “alter ego” è nata durante il tour americano di quest’anno dei Tenacious D.

“Abbiamo realizzato un’opera rock, Post Apocalypto – ha detto, riferendosi all’ultimo album della sua band uscito nel 2018 – e poi siamo andati in tour in tutto il mondo. Abbiamo fatto tappa anche a Nashville ed è stato proprio lì che abbiamo ricevuto una telefonata da Jack White. Mi ha detto ‘Ehi, visto che verrete qui, perché non passate da me per registrare qualcosa nel mio studio?’. E noi abbiamo risposto ‘Certo, non possiamo dire di no a un’offerta del genere’. Questo perché – ha sottolineato – lui è una leggenda. È il mio idolo. Adoro Jack White”.

Per Jack Black visitare gli studi del suo mito è stato come “andare a Graceland”, ossia come visitare un luogo incantato e leggendario quale è la storica residenza di Memphis di Elvis Presley, in Tennessee. Sembra quasi che Jack Black voglia paragonare Jack White al Re del Rock, tanto è grande l’ammirazione nei suoi confronti. “Ogni stanza è curata meticolosamente con dettagli magici, ironici e strambi – ha raccontato il cantante attore a proposito degli studi di White – ogni centimetro quadrato di quel posto ha letteralmente qualcosa di magico”. Ed è proprio in questo luogo così speciale che è nato il brano Don’t Blow It, Kage.

Ecco il video dell’intervista: