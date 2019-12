David Bowie: in arrivo lo spettacolo immersivo sul Duca Bianco al planetario di Leicester, in Inghilterra

"Bowie; Oddity to Mars" è l’evento/spettacolo che si terrà in onore del Duca Bianco a gennaio 2020, a 4 anni dalla sua scomparsa. Sede dell’evento è il planetario del Centre’s Sir Patrick Moore al National Space Centre di Leicester, una delle principali attrazioni turistiche del Regno Unito. Non è un caso che la sede di questo spettacolo sia questa. Si tratta, infatti, di un grande centro scientifico dedicato allo spazio e all'astronomia. Lo spettacolo prevede un'esibizione della tribute band di David Bowie DAVID LIVE. Suoneranno il 10 gennaio e l'11 gennaio 2020.

I pezzi scelti dalla band fanno parte nel periodo “Ziggy Stardust”, il folletto che arrivava dallo spazio e che creò l’immaginario estetico di Bowie dal 1969 al 1972. Un periodo di tempo che ha riguardato sia la fase sperimentale di Bowie, con brani come “Space Oddity" o “Ziggy Stardust”, sia l’arrivo dell’uomo sulla luna. In onore del grande artista ci sarà anche una mostra nata da una partnership con l'Università De Montfort di Leicester, Loughborough College e Leicester College.

Paul McNicoll, professore associato dell’Università De Montfort, ha dichiarato in merito alla mostra: “Siamo entusiasti di collaborare con il National Space Center per questo entusiasmante evento, che fornirà una piattaforma inestimabile per i nostri studenti di moda. Ispirati alle missioni Apollo e al lavoro di David Bowie, presenteranno design innovativi attraverso moda, tessuti, intimo, calzature e accessori”.

I biglietti dello spettacolo dedicato a Bowie costeranno tra le 15 e le 30 sterline e si potranno acquistare online.