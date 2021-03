Elon Musk costruirà in Texas Starbase,: la sua città ideale

Il visionario americano Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del pianeta, vuole costruire una città in Texas e chiamarla Starbase. Il filantropo, imprenditore e magnate americano lo ha annunciato su Twitter ai suoi follower e sono arrivati tantissimi commenti per avere più informazioni in merito.

La sua SpaceX ha già preso accordi con le autorità texane, rispettando tutte le normative del luogo.

L’idea è di inglobare in una città del futuro il quartiere di Boca Chica dove Space X sviluppa e lancia i prototipi della sua astronave Starship e dove non c’è nemmeno l’elettricità e l’acqua potabile.

Ovviamente tutti gli abitanti del quartiere disagiato dovranno essere incorporati nella nuova città.

Certo che passare da un quartiere disastrato e fuori dal mondo a Starbase, è come aver fatto Bingo.