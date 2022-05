David Bowie, in vendita il mega-yacht appartenuto al Duca Bianco per più di 5 milioni di dollari. Guarda le foto

Il mega-yacht appartenuto al grande David Bowie è stato messo in vendita per la cifra di 5,17 milioni di dollari. La nave, varata nel 1977, è appartenuta al grande David Bowie che l'ha utilizzata per tutti gli anni '80, come riferito dal suo rappresentante e grande amico Bill Zysblat.

David Bowie aveva realmente paura di volare e più volta nel corso di alcune interviste aveva ammesso che la sua fobia gli aveva permesso di scrivere capolavori come Space Oddity e Moonage Daydream: "Mi permette di scrivere sullo spazio invece di entrarci dentro". La nave è stata utilizzata dal Duca Bianco per viaggiare in moltissimi paesi durante i suoi tour. Smise di utilizzarlo alla fine degli anni '80, quando finalmente capì di aver superato la sua paura. Da allora ha avuto due diversi proprietari.

Lo yacht è stato utilizzato in navigazione tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico.

Conosciuto come Deneb Star negli anni ha cambiato nome in El Caran. Ha sei cabine, pregiate finiture in mogano e recentemente è stata messa a noleggio per 85.000 dollari a settimana. È stato progettato e costruito dalla società italiana di costruzioni navali Benetti. Può ospitare fino a 12 ospiti e tra le suite comprende una camera per il comandante, due cabine VIP e tre cabine doppie.