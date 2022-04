The Beatles: da oggi si può alloggiare nella casa d’infanzia di George Harrison. Ecco come trovarla su AirBnB

D’ora in poi sarà possibile soggiornare nella casa d’infanzia di George Harrison. Ebbene sì, grazie ad un fan che ha acquistato la dimora lo scorso novembre e che ora l’ha resa disponibile sulla piattaforma di affitto AirBnB.

Ken Lambert ha infatti rilevato la proprietà, che si trova al 25 di Upton Green nel sobborgo di Speke, a Liverpool, lo scorso novembre, per circa 171.000 sterline. Harrison avrebbe vissuto tra queste mura tra il 1949 e il 1962. Qui John e Paul, insieme con George, suonavano, passavano del tempo insieme e ascoltavano la radio, ancora quando si chiamavano The Quarrymen e Ringo non era in formazione.

Si tratta di una vera e propria casa-museo, non tanto perché vede al suo interno pezzi da esposizione o particolari memorabilia, ma quanto per l’atmosfera e i ricordi che vivono tra le sue stanze.

Secondo quanto riportato nella descrizione dell’alloggio su di AirBnB, gli ospiti potranno “muoversi e vivere nella camera da letto di George, dove ha sentito per la prima volta se stesso e la sua band alla radio, strimpellare una chitarra nella stessa stanza in cui George, Paul e John si sono seduti e hanno provato durante i primi anni”. Viene inoltre specificato che la vasca da bagno presenta rubinetti originali, di quando Harrison ci viveva.

“Non sono particolarmente ricco – ha raccontato Lambert al New York Post – Non è che vado in giro a comprare proprietà qua e là. Sono un fan dei Beatles, sì, ma in particolare sono un grande fan di George Harrison. Penso che fosse un peccato che la casa di George non avesse rilevanza per milioni di fan dei Beatles, mentre in centinaia aspettano in fila per entrare nella casa di John Lennon. George è il mio Beatles preferito. Voglio rispettare la sua eredità”.

La struttura può ospitare fino a 5 persone e un soggiorno costa circa 200 sterline a notte, con un minimo di due notti.