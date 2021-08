Valentino Rossi, guarda le foto più belle della sua incredibile carriera sulle due ruote

nella giornata di ieri, durante una conferenza stampa straordinaria al Red Bull Ring, Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP dopo quasi 30 anni di corse, 26 stagioni di motomondiale. A 42 anni il Dottore darà l'addio alle due ruote non senza rammarico e dispiacere: "Un saluto a tutti, è un po' imbarazzante qui... ho deciso di fermarmi a fine stagione. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile"

Il campione di Tavullia, dopo aver vinto 9 titoli mondiali con Aprilia, Honda e Yamaha e fatto sognare milioni di appassionati, ha detto basta e si è arreso al passare del tempo: "È un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. È stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. È stato indimenticabile tutto quello che ho vissuto con il mio team. Ci sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Dall'anno prossimo non correrò con la moto, ma è stato tutto molto, molto bello".

Il futuro di Valentino potrebbe essere sulle auto, come da lui stesso dichiarato nel corso della conferenza stampa al Red Bull Ring: "Adoro correre con le macchine, penso che farò questo dall'anno prossimo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione. Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita. Due anni fa non ero ancora pronto a ritirarmi, dovevo provarle tutte. Ora sono in pace con me stesso. Questo è il momento giusto".