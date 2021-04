Gli Aerosmith hanno lanciato la propria linea di abbigliamento in collaborazione con Harley-Davidson. Guarda le foto

Gli Aerosmith hanno lanciato una bellissima linea d'abbigliamento in edizione limitata realizzata in collaborazione con l'iconico marchio motociclistico Harley-Davidson. L'esclusivo nuovo merchandising sarà distribuito dalla società Bravado di Universal Music Group.

La linea è composta da sei diversi stili e temi: Burnout, Dream On, Pump, Aero Force One, Toxic Twins e Draw the Line. Nella collezione sono presenti in totale 17 diversi capi tra t-shirt, camicie a maniche lunghe, felpe e canottiere.

"Siamo entusiasti di collaborare con Harley-Davidson", ha dichiarato il leggendario chitarrista Joe Perry nel comunicato stampa in occasione del lancio della linea di abbigliamento, "rappresenta una vera istituzione americana e condividono un'autenticità e uno stile disinvolto che racchiudono ciò che sono da sempre Aerosmith. Siamo entusiasti di lanciare questa nuova collezione per i nostri fan"