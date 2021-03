Covid, concerto rock a Barcellona con 5000 persone, tutte sottoposte a test e tamponi. Guarda le foto e i video

Si è svolto a Barcellona un esperimento che riaccende le speranze di poter rivedere al più presto un concerto in presenza. All'interno del Palau de Sant Jordi 5000 persone, tutte sottoposte a test antigenico prima dell'ingresso, hanno partecipato ad un concerto rock quasi come ai vecchi tempi, ma muniti di mascherina. Niente distanziamento sociale, i partecipanti hanno potuto ballare, cantare e divertirsi ammassati sotto il palco dei Love of Lesbian, band indie spagnola.

Ma come è potuto andare in scena uno spettacolo di questo tipo in tempo di pandemia? Un team medico specializzato ha supervisionato tutta l'operazione, e secondo quanto riferito dal giornale La Vanguardia, il concerto si è tenuto senza particolari intoppi.

Alle persone con problemi di salute pregressi, quali disfunzioni cardiache, linfomi e coloro che sono stati in contatto con qualcuno infettato dal coronavirus nelle ultime settimane, è stato chiesto di non partecipare. Coloro che invece rientravano all'interno delle categorie non a rischio, che avevano comprato i biglietti, è stato chiesto di scegliere uno fra i tre luoghi indicati per il test antigenico svoltosi il sabato mattina. Una volta ottenuti i risultati le persone negative al test hanno ricevuto un codice personale sullo smartphone che ha consentito loro di rendere valido il biglietto e accedere al palazzetto per il concerto. I biglietti avevano un prezzo compreso tra i 23 e i 28 euro e includevano il costo del test antigenico e le mascherine ad alta protezione, il cui uso era obbligatorio ovunque tranne che nelle aree adibite al ristoro.

Gli organizzatori del concerto hanno sottolineato che questo è il primo evento commerciale di tali dimensioni a tenersi in Europa durante la pandemia. Un evento simile si era già sperimentato a dicembre ma con il coinvolgimento di "sole" 500 persone (gli organizzatori riferirono all'epoca che non ci furono contagi).

Guarda il video della serata: