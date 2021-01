Il meme di Bernie Sanders invade le copertine dei dischi rock! Guarda le più belle

Esiste un nuovo tormentone in rete che in questi ultimi giorni sta spopolando a 360° su internet e vede ironicamente protagonista il senatore americano Bernie Sanders a causa del suo abbigliamento davvero poco formale sfoggiato sui gradini di Capitol Hill durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden. Cappotto verde e muffole di lana mista plastica riciclata, è questo l'outfit scelto dal senatore democratico che, in pochi istanti di ripresa televisiva durante la diretta della cerimonia di insediamento, ha fatto il giro del mondo scatenando come spesso accade l'ironia dei social. La sua immagine, infreddolito e seduto sulla sedia pieghevole, è stata inserita in qualsiasi contesto, ma ve lo immaginate se Bernie Sanders prendesse il posto dei grandi protagonisti sulle più belle copertine rock di sempre?

Alcuni utenti di instagram e twitter ci hanno provato e i risultati sono divertentissimi! Sfoglia la gallery in cima all'articolo e guarda le più belle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josh Coldiron (@noritoy)