25 anni di (What's The Story) Morning Glory? 10 cose che forse non sai sullo storico album degli Oasis

Il 2 ottobre 1995 la band di Liam e Noel Gallagher pubblicava "(What's The Story) Morning Glory?", l'album che fece decollare la loro carriera.

Ecco 10 cose che forse non conosci

Dopo l'enorme successo dell'album di debutto “Definitely Maybe" che ha reso gli Oasis un vero e proprio fenomeno culturale, il secondo album "(What’s The Story) Morning Glory?" cementa il loro impatto anche nei decenni a venire. Diventa l'album più venduto nel Regno Unito degli anni '90, trascorrendo un totale di dieci settimane in cima alle classifiche ufficiali, ed è attualmente il quinto album più venduto nella storia degli album del Regno Unito. A livello internazionale, l'album è entrato nella Top 10 di tutti i principali mercati con un totale di vendite che supera i 22 milioni.

Pubblicato originariamente nel 1995, "(What’s The Story) Morning Glory?" compie oggi 25 anni.

Per celebrare questo grandioso traguardo la band ha ripubblicato per la prima volta restaurati in alta definizione gli storici video dei singoli che hanno reso immortale questo incredibile disco.

I nuovi video di "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger", "Some Might Say", "Roll With It", "Morning Glory" e “Champagne Supernova” sono disponibili nel canale YouTube Music degli Oasis.