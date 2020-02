Red Hot Chili Peppers, l'arte nascosta di Chad Smith! Guarda la gallery e il video con i suoi dipinti creati a ritmo di musica

Forse non tutti lo sanno, ma il batterista dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, è anche un artista, un pittore per l’esattezza, molto apprezzato negli Stati Uniti. Ieri, 27 febbraio, all’Exclusive Collections Gallery di Solana Beach, in California, è stata inaugurata una mostra dove sono stati esposti i suoi quadri più belli. In tutto saranno 80 le opere che potranno essere ammirate e anche acquistate. La galleria resterà aperta fino al primo marzo e sarà possibile visitarla ogni giorno dalle 10 alle 19. Chad Smith sarà presente alla mostra e incontrerà il suo pubblico per due volte, il 29 febbraio dalle 17 alle 20 e il primo marzo dalle 12 alle 15. Questi incontri sono aperti al pubblico ma la galleria informa le persone interessate che è richiesta una prenotazione.

Se Chad Smith ha scelto Solana Beach per esporre le sue opere non è un caso: questo luogo, infatti, è da sempre considerato un centro artistico dove l’arte e la musica vengono promosse in tutte le loro forme. Le opere d’arte di Smith sono davvero molto particolari, in quanto l’artista cerca di unire musica e pittura: il batterista utilizza pennelli e colori ad olio di varie sfumature, spesso sgargianti, lavorando su fotografie a lunga esposizione di bacchette da batteria illuminate con luci fluorescenti. Il suo scopo è quello di catturare la luce in un modo molto particolare, cercando di fissare sulla tela il ritmo della musica, trasformandolo in qualcosa di visivo.

La musica, insomma, è al centro della pittura di Chad Smith: tra l'altro, molte opere sono state dipinte su delle pelli della batteria e questo rende la sua collezione d’arte davvero unica e interessante. «Alcune persone alla SceneFour (galleria d’arte di Los Angeles ndr) nel 2015 mi hanno contattato e mi hanno detto ‘Stiamo lavorando su delle opere d’arte basate sul ritmo, sei interessato?’- ha raccontato Smith a Ranch & Coast – e a quel punto ho pensato ‘Potrebbe essere interessante’ perché c’era una connessione con la musica, che ovviamente è qualcosa con la quale ho confidenza e di cui so molto».

La sua esperienza con la pittura è iniziata in modo davvero singolare: «In seguito mi hanno detto ‘Devi entrare in una camera oscura con una batteria e queste bacchette dalle luci fluorescenti e devi iniziare a suonare. Poi scoprirai che esistono un sacco di modi per manipolare le immagini, i colori e le tele’. Così ho iniziato a lavorarci con loro – ha proseguito Smith – scegliendo gli strumenti che mi piacevano e con i quali potevo trasmettere l’energia e la potenza e tutto ciò che volevo trasportare sulla tele. Tutto questo per me ha rappresentato una vera sfida, perché da batterista ho cercato di prendere qualcosa di musicale e di visivo e poi ho provato a trasferire il tutto sulle tele».

«In seguito – ha raccontato ancora Smith – mi hanno chiesto di rifinire le opere e in questo caso il lavoro è stato diverso. In quel momento ho guardato la tela e ho pensato a cosa mi ispirasse e poi ho ragionato su come avrei potuto renderla più viva. L’idea che sto cercando di trasmettere in questa collezione – ha ribadito – è la potenza della batteria, ma anche la fluidità e il colore e tutto questo per me è qualcosa di molto luminoso, ecco perché spesso aggiungo dei colori più chiari e qualsiasi altra cosa che possa ravvivare l’immagine». Curiosi di vedere Chad Smith cimentarsi con tele e pennelli? Ecco un video che lo ritrae mentre è all’opera.