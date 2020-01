Rock & Roll Hall Of Fame 2020: Depeche Mode, Nine Inch Nail e T. Rex entreranno ufficialmente. Tutti i nomi

La Rock Of Roll Hall Of Fame ha annunciato gli artisti comporranno l'edizione 2020.

Dopo le nomination, composte da 16 diverse band andate alle votazioni popolari, solo sei di esse sono state scelte per essere introdotte nella Rock & Roll Hall Of Fame:

Depeche Mode

The Doobie Brothers

Whitney Huston

Nine Inch Nails

Notorius B.I.G.

T. Rex

Non c'è spazio quindi per Soundgarden, Judas Priest, Motörhead, Thin Lizzy e Dave Mathews Band. È la prima volta in assoluto che l'artista più votato dal giudizio popolare, in questo caso la Dave Mathews Band, non entra all'interno della Rock & Roll Hall Of Fame.

La cerimonia di introduzione Rock & Roll Hall OF Fame 2020 si terrà presso il Public Auditorium di Cleveland, in Ohio, il prossimo 2 maggio 2020.