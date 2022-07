Le foto più belle del concerto dei Rammstein allo Stadio Olimpico Grande Torino

Pics: Mathias Marchioni

Scaletta:

Armee der Tristen

Zick Zack

Links 2-3-4

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne



Encore:

Engel (with Duo Abélard) (Piano-Version, performed on B-stage)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy



Encore 2:

Rammstein

Ich will

Adieu