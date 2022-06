Guarda le foto più belle, e la scaletta, del concerto degli Imagine Dragons a I-Days Festival

(Photo Getty Images)

LA SCALETTA DEL CONCERTO

It's Time

Believer

Polaroid / Hopeless Opus

Thunder

Amsterdam

Shots

Birds

Follow You

Lonely

Natural

Next to Me

I Bet My Life

Forever Young (Alphaville cover)

Wrecked

Whatever It Takes

It's Ok

Demons

Enemy

Bones

Walking the Wire

Warriors

Radioactive