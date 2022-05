Bono e The Edge, accogliendo l'invito del presedente ucraino Zelensky, si sono esibiti nel tunnel della metro della capitale, nella stazione di Khreschatyk, assieme ad alcuni soldati e alla band ucraina Antytila, con cui hanno cantato "Stand by Me" trasformandola in Stand by Ukraine per poi eseguire una serie di classici dal loro repertorio tra cui With Or Without You, Angel Of Harlem e Sunday Bloody Sunday. (Photo Getty Images)