Il 16 aprile del 1990 allo stadio di Wembley viene organizzato un grande concerto per celebrare la scarcerazione di Nelson Mandela avvenuta due mesi prima. Il concerto, trasmesso in diretta in oltre 60 paesi. Sul palco si alternarono una trentina di artisti tra i quali Chrissie Hynde, Bonnie Raitt, Lou Reed, Neil Young, Peter Gabriel, Simple Minds, Tracy Chapman, Daniel Lanois, Johnny Clegg, Jackson Browne e Little Steven oltre, naturalmente, alla presenza di Nelson Mandela.