Deep Purple: la casa appartenuta a Jon Lord in vendita per 10 milioni di euro. Guarda le foto

La proprietà Burntwood Hall dove ha vissuto Jon Lord a Goring-on-Thames, villaggio dell’Inghilterra a circa 60 km a ovest di Londra, sarebbe ora sul mercato per il prezzo di base di 8,5 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro). L’abitazione, dotata di una pista da bowling, una sala giochi e una sala cinema, è stata di ispirazione per la canzone Burntwood che fa parte della tracklist dell'album di debutto da solista di Lord, Before I Forget, pubblicato nel 1982.

Burntwood Hall ha avuto diversi proprietari da quando Lord, morto il 16 luglio 2012 all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas, ci aveva vissuto.