In Inghilterra un concerto/test con 5000 persone con tampone negativo e senza mascherina. Guarda le foto

L’Inghilterra aspetta il ritorno dei concerti grazie all’azione congiunta delle autorità pubbliche e dei promoter, oltre al senso di responsabilità del pubblico, e continua a fare esperimenti. L’ultimo si svolto nel weekend a Liverpool: due giorni di Dj set e concerti in uno spazio al chiuso nella zona dei docks e all’aperto in un parco, senza distanziamento e senza obbligo di mascherina, sottoponendosi ad un tampone rapido il giorno prima. E così dopo un anno senza musica dal vivo (uno degli ultimi eventi live è stato il concerto in omaggio a Peter Green dei Fleetwood Mac del 20 febbraio 2020 al London Palladium pieno di leggende, da David Gilmour a Pete Townshend a Noel Gallagher), cinquemila ragazzi si sono ritrovati il 1 maggio al Sefton Park di Liverpool per vedere i Blossoms, band indie di Manchester guidata da Tom Ogden che ha esordito nel 2017 con il primo album omonimo, una delle “next big thing” del rock inglese. Prima di loro sul palco sono salite le band emergenti Zuzu e The Lathums.

Una serata di musica dal vivo che secondo quanto ha dichiarato il responsabile di Festival Republic che ha organizzato l’evento: «E’ un modo per stare insieme come se la pandemia non fosse mai esistita. È il primo concerto vero e proprio organizzato nel mondo, una specie di mini versione di un festival, con il bar e le postazioni per il cibo. Il mondo intero ci guarda». La capienza del Sefton Park è stata ridotta da 7500 persone a 5000, tutti si sono sottoposti ad un Covid test il giorno prima e torneranno fra qualche giorno per controllare se, come avvenuto qualche settimana fa per i partecipanti al concerto dei Love of Lesbian al Palau San Jordi di Barcellona (tutti con mascherina) non ci sono stati contagi.

Sarebbe un risultato incoraggiante per il ritorno della musica dal vivo. «Un piccolo passo per la gente di Liverpool, un grande passo per l’umanità» come hanno scritto in un tweet i ragazzi di Sefton Park. «Grazie Liverpool» hanno scritto i Blossoms, «Ricorderemo questo momento per sempre».