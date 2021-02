Johnny Depp vorrebbe vendere il villaggio francese di sua proprietà per 55 milioni di dollari. Guarda le foto e il video

Nel 2001, al culmine della sua carriera grazie alla serie di film Pirati dei Caraibi, il grande rocker e attore americano Johnny Depp decise di acquistare un villaggio provenzale abbandonato risalente al XIX secolo, situato a soli 27 chilometri da Saint-Tropez.

Quando Depp acquistò l'area di 15 ettari era ridotta a poco più di un insieme di ruderi, come dichiarato dal presidente e CEO di Sotheby's International Realty France Alexander Kraft.

L'attore spese milioni di dollari per ristrutturare le strutture presenti nel villaggio, trasformando la chiesa in una dependance per gli ospiti e decorando altri edifici del borgo per farli sembrare piccole attività commerciali.

Il villaggio di Johnny Depp comprende una magione principale, sei case per gli ospiti, un ristorante privato Chez Marceline e uno studio d'arte, per un totale di 15 camere da letto e 14 bagni.

Secondo l'agenzia che si occuperebbe della vendita Depp spese più di 10 milioni di dollari per ristrutturare le strutture in pietra e le travi in ​​legno dei soffitti senza alterare in alcun modo le loro caratteristiche originali. I terreni includono due piscine, un'incantevole piazza per godere della vista circostante e pranzare all'aperto, uno skate park, una palestra completa e una cantina (una vera e propria grotta) per conservare il vino. La tenuta è circondata da querce, ulivi e vigneti secolari.

Secondo Top Ten Real Estate Deals, Depp probabilmente dovrebbe mettere in vendita il villaggio a per circa 55,5 milioni di dollari.