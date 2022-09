Ozzy Osbourne - "Patient Number 9" - Riascolta lo speciale con Andrea Rock

Riascolta lo speciale Best Rock dedicato a Patient Number 9, il nuovo album di inediti di Ozzy Osbourne

Con Andrea Rock





Alla realizzazione del disco hanno contribuito vere e proprie leggende del rock degli ultimi 60 anni come Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde oltre alla line up composta da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, il bassista dei Metallica Robert Trujillo, Duff McKagan dei Guns N' Roses, Mike McCready dei Pearl Jam e Josh Homme dei Queens of the Stone Age.

La tracklist ufficiale di "Patient Number 9":

01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead And Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues