Addio al grande Lloyd Price, aveva 88 anni. Il tributo sui social del mondo del rock

Si è spento all'età di 88 anni il grande Lloyd Price, cantautore americano e tra i pionieri negli anni '50 del rhythm and blues e rockabilly. Conosciuto anche come "Mr. Personality", grazie a uno dei suoi brani più celebri in carriera, è morto a causa delle complicanze dovute al diabete.

A rendere noto della sua scomparsa è stata la vedova Jackie. "Sono così commossa dal fiume di amore e per i tributi che ho ricevuto per la morte di mio marito Lloyd Price. Se ne è andato serenamente lo scorso 3 maggio 2021 allo Schaffer Extended Care nella contea di Westchester, vicino a New York", ha raccontato Jakie Price in una dichiarazione affidata al magazine Billboard, "la musica di Lloyd ha attraversato molti confini e lo ha portato in tutti gli angoli del mondo. Ha ottenuto il soprannome di 'Mr. Personality" grazie al suo più grande successo, ma si è guadagnato quel nome anche perché era carismatico, generoso, intelligente, divertente, di talento e con un cuore molto gentile. Sono molto grata a tutti coloro che amano la sua musica e che conservano ricordi preziosi delle sue numerose canzoni. Dalla parte più profonda di me grazie a tutti con tutto il mio amore".

Lloyd Price nacque a New Orleans, dove si specializzò nel canto nel coro della chiesa locale. Il suo primo successo è Lawdy Miss Clawdy del 1952, brano che vedeva al piano il grandissimo Fats Domino e vendette più di 1 milione di copie. Il brano venne poi reinterpretato negli anni seguenti anche dai grandi Elvis Presley e Little Richard.

Nel 1954 la sua carriera musicale si interruppe quando venne chiamato per prestare servizio nell'esercito degli Stati Uniti durante la guerra di Corea. Tre anni dopo tornò in America, riprese la sua carriera musicale e raggiunse la cima delle classifiche di vendita rhythm and blues con il singolo Just Because.

Nel 1998 venne introdotto nella Rock And Roll Hall Of Fame. Durante quella serata si esibì insieme al grande John Fogerty con una potentissima versione di Stagger Lee.

RIP #LloydPrice early R&B/Rock n roll singer with songs such as his 1952 hit ‘ Lawdy Miss Clawdy’ ‘Staggerlee’ He also invented Don Kings signature hair style for him.. — Billy Idol (@BillyIdol) May 9, 2021