Rage Against The Machine: ecco le diverse teorie sull'origine del nome della band!

L'omonimo album di debutto dei Rage Against The Machine ha celebrato quest'anno il suo 28° anniversario (uscito il 3 novembre 1992) e includeva singoli come Bombtrack, Wake Up, Bullet in the Head e naturalmente Killing in the Name, inno contro il razzismo e l'oppressione.

Il cantante Zack de la Rocha, il chitarrista Tom Morello, il bassista Tim Commerford e il batterista Brad Wilk sono noti per il loro sound aggressivo e per il loro messaggio sociale forte e diretto ma da dove arriva esattamente il nome della band?

Si ritiene che derivi da una canzone che Zack de la Rocha aveva scritto per la sua ex band, Inside Out, e che fosse anche il titolo dell'album mai registrato del gruppo hardcore punk underground. Si dice anche che la frase stessa sia stata coniata dall’allora compagno di band del musicista, Kent McClard.

Più recentemente, è emersa una teoria che suggerisce che la band si è ispirata al primo furgone che utilizzava per spostarsi. Il blog Ponderings From Pluto sostiene che Zack de la Rocha provava disprezzo per quel van Chevrolet del 1979 che continuava a rompersi: "Quel rottame era sempre in panne", ha raccontato de La Rocha. "Non so dirvi quante volte quel furgone si è rotto e quante serate abbiamo perso".

Nonostante questa teoria, è molto più probabile che le origini del nome della band siano semplicemente legate all'inveire contro l'establishment.