Incendio devastante minaccia la produzione mondiale di dischi in vinile

Un recente incendio in un impianto di produzione e stoccaggio della California del Sud potrebbe avere effetti devastanti sull'intera industria discografica del vinile in tutto il mondo. Le fiamme hanno inghiottito l'Apollo Masters, a Banning (a pochi chilometri da Los Angeles). Fortunatamente nessun dipendente è rimasto ferito, ma l'incendio ha letteralemnte distrutto l’azienda che forniva dischi laccati utilizzati nella produzione di master per la produzione di dischi in vinile.

"Ci sono solo due aziende che producono lacche nel mondo, e l'altra, la MDC in Giappone, aveva già avuto problemi a tenere il passo con la domanda, prima di questo incidente", ha dichiarato il co-fondatore della Third Man Records, Ben Blackwell. "Da quanto ho capito, questo incendio rappresenterà un problema per l'industria del vinile in tutto il mondo", ha aggiunto.

Apollo Masters ha ringraziato i clienti per il loro sostegno in un messaggio pubblicato sul proprio sito web: “A questo punto, siamo incerti sul nostro futuro e stiamo valutando le opzioni". La causa dell'incendio deve ancora essere determinata. "Con la scomparsa di Apollo Masters, la fornitura e i tempi di consegna della produzione e del mastering del vinile ne risentiranno enormemente", ha spiegato David Read, responsabile del vinile per la Duplication, società di Toronto. "Se non si riesce a tagliare un CD master in lacca, questo influenza i tempi di consegna dei nuovi dischi". Read ha continuato, raccontando che gli operatori del settore stanno lavorando insieme per gestire l'effetto a catena dell'incendio: "Tutti stanno collaborando, anche i concorrenti, perché è nell'interesse di tutti rimettere in funzione il sistema di produzione".