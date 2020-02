Rage Against The Machine, Zack De La Rocha in palestra in preparazione del tour! Guarda i video

Il reunion tour dei Rage Against The Machine si avvicina e Zack De La Rocha vuole dare davvero il massimo in questi concerti. Ecco perché ha deciso di rimettersi in forma per arrivarci al massimo delle forze: il frontman, infatti, si sta allenando duramente in palestra, come ha rivelato il suo personal trainer Andres Fajardo che lo segue da ben tre anni.

Fajardo ha pubblicato su Instagram delle foto che ritraggono De La Rocha mentre esegue degli esercizi: “Negli ultimi tre mesi ci siamo allenati per far sì che sia pronto per gli show e per tornare sul palco con i Rage Against The Machine! – si legge nel post – ce la faremo!”.

In un altro post, invece, il personal trainer ha scritto: “Ci siamo allenando per prepararci per gli imminenti show che inizieranno a fine marzo! Ci stiamo assicurando che il corpo possa reggere e continuare a fare la sua parte, regalando al pubblico delle grandi performance!”.

Visualizza questo post su Instagram zack de la rocha fazendo crossfit fodase #ratm #zackdelarocha Un post condiviso da Piores Tirinha Mene (@piorestirinhamene) in data: 3 Feb 2020 alle ore 5:40 PST

I post in questione in seguito sono stati rimossi dal social network: forse il personal trainer li aveva pubblicati senza il permesso di Zack De La Rocha, che magari preferisce non far sapere ai fan dei suoi allenamenti. Quel che è certo comunque è che il cantante sembra tenerci davvero tanto a fare bella figura in questi concerti che i fan dei RATM aspettano da tempo. Del resto, mentre Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk non hanno mai smesso di suonare e di esibirsi, considerando anche l’esperienza dei Prophets Of Rage, De La Rocha al contrario è stato fermo per diverso tempo dunque è comprensibile voglia prepararsi bene per il suo grande ritorno sul palco.

La band ha annunciato il reunion tour nel novembre scorso e ha già tenuto diversi show. Il tour inizierà il 26 marzo a El Paso e proseguirà a Las Cruces e Phoenix nei giorni seguenti. In seguito sono previste altre date e anche la partecipazione ad alcuni festival, tra i quali il Coachella, il Boston Calling e il Firefly.