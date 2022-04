Metallica, le prove all'ippodromo di Santiago si sentono a chilometri di distanza. Guarda il video

La sera del 27 aprile i Metallica si sono esibiti all'Ippodromo di Santiago del Cile in occasione del loro tour in Sud America. Il giorno prima dell'esibizione la band di James Hetfield e Lars Ulrich ha tenuto una sessione di prove sul palco della grande arena all'aperto: il volume sonoro generato dal gruppo era così forte da poter essere udito chiaramente a chilometri di distanza.

Un fan dall'altra parte della città, sentendo il frastuono provenire dal Club Hipico de Santiago, è uscito sul suo balcone e ha ripreso un video che brevemente ha fatto il giro del mondo. Nei pochi secondi della clip è possibile sentire chiaramente i Metallica mentre provano "One".

La scaletta del concerto:

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone)

Whiplash

Ride the Lightning

The Memory Remains

Seek & Destroy

Through the Never

One

Sad but True

Moth Into Flame

The Unforgiven

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

No Leaf Clover

Master of Puppets



BIS:

Spit Out the Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman