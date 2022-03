Placebo: guarda l'intervista a Brian Molko e Stefan Olsdal

Massimo Cotto ha incontrato Brian Molko e Stefan Olsdal in occasione dell'uscita di Never Let Me Go, il nuovo album di inediti dei Placebo.

In un’intervista con BBC 6 Music, Brian Molko ha spiegato che il nuovo album dei Placebo Never Let ME Go disco era già pronto dall’inizio del 2020 ed è stato ritardato dalla pandemia e ha detto che il processo di lavorazione è stato: «Non rendere le cose facili a noi stessi». L’origine della creatività dei Placebo, secondo Brian Molko, sta nella poca tolleranza verso la noia: «Stefan Olsdal mi dice sempre che non ha mai conosciuto nessuno con un problema di noia come il mio. Ho una soglia molto bassa, e questo si riflette nel modo in cui lavoriamo». Il nuovo album, ha spiegato Brian Molko, è nato: «Completamente al contrario. Sono andato da Stefan con delle immagini e una lista di titoli di canzoni che ho scritto negli ultimi cinque anni e gli ho detto: scegliamo la copertina dell’album prima di scrivere la musica, iniziamo con i titoli prima delle canzoni e poi registriamo tutto l’album senza un batterista».

Il punto era ritrovare la sensazione di fare qualcosa di diverso: «Ovviamente non abbiamo potuto lavorare esattamente al contrario, ma è stato interessante cambiare completamente approccio» ha detto Brian Molko, «Alla fine abbiamo usato non uno ma due batteristi nel disco».

TRACKLIST:

Forever Chemicals

Beautiful James

Hugz

Happy Birthday In The Sky

The Prodigal

Surrounded By Spies

Try Better Next Time

Sad White Reggae

Twin Demons

Chemtrails

This Is What You Wanted

Went Missing

Fix Yourself