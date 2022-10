I Cure hanno suonato a sorpresa un nuovo inedito, "And Nothing Is Forever". Ascoltalo qui e guarda il video

I The Cure, durante il concerto alla Avicii Arena di Stoccolma dello scorso 10 ottobre, hanno inserito in scaletta un nuovo brano inedito.

Si tratta di And Nothing Is Forever, una dolce ballata in pieno stile della band della durata di circa sei minuti. Durante le prime date di questo nuovo tour mondiale Robert Smith ha inserito in scaletta diversi inediti che saranno pubblicati nei prossimi mesi all'interno del tanto atteso nuovo album Songs Of A Lost Word: i titoli diffusi dei nuovi brani sono And Nothing Is Forever, Alone ed Endsong.

Riguardo all'uscita del nuovo album, Robert Smith lo scorso maggio descriveva così la fase di scrittura e lavorazione:

“È piuttosto martellante, il che attirerà il nostro pubblico più affezionato, ma non credo che ne estrarremo nessun singolo! Essenzialmente abbiamo registrato due album nel 2019. Ho cercato di finirne due contemporaneamente, il che è praticamente impossibile. Ma questo è quasi pronto”.

“Reeves [Gabrels], il nostro chitarrista è venuto dall'America per un giorno solo, per finire un paio di assoli, io devo finire un paio di voci – ha continuato Smith – Essenzialmente è un album di 12 tracce. È lì, è una specie di mezzo mixato e mezzo finito. È una cosa strana. Si è un po' evoluto negli ultimi due anni. […] Varrà la pena aspettare. Penso che sia la cosa migliore che abbiamo fatto. Non sto facendo come uno degli Oasis quando dico ‘IT'S THE BEST FOOKIN ALBUM’ [“è il nostro miglior fottuto album” ndr]. Molte canzoni sono difficili da cantare, ed è per questo che mi ci è voluto un po’”.

Ascolta qui And Nothing Is Forever e guarda i video: