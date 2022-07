Metallica: pubblicato per la prima volta il lyric video ufficiale di Master Of Puppets (con grafiche inedite). Guardalo qui

Una delle canzoni più amate dei Metallica, Master Of Puppets, ha ora anche un lyric video.

Il brano, uscito nel 1986 e contenuto nell’omonimo album della band, è un vero e proprio must nei concerti dei Metallica, ma è entrato per la prima volta nella classifica Billboard Hot 100 solo recentemente, dopo aver guadagnato una nuova vita grazie alla serie Stranger Things.

Sulla scia di questo nuovo successo, Hetfield e soci hanno deciso di regalare ai fan un lyric video ufficiale per la canzone, con l'animazione curata dal collettivo britannico ILOVEDUST. Nella clip, il testo della canzone a caratteri cubitali bianchi si alterna ad immagini contestuali ai temi affrontati dal brano, tra mani che muovono fili di burattini, chitarre elettriche e lampi di luce.

Master Of Puppets, tra l’altro, è la prima canzone metal in assoluto ad essere stata selezionata dalla Library of Congress, nel 2016, per la sua stessa conservazione e preservazione, in quanto “culturalmente, storicamente e esteticamente significativa”.

La celebre serie americana dei Duffer Brothers, Stranger Things, ha fatto conoscere il classico dei Metallica anche ad un pubblico finora lontano dalla musica della band, grazie al suo utilizzo in una delle scene cardine degli ultimi episodi. Questo successo improvviso ha portato molti fan di vecchia data della band a commenti scettici e critici, nei confronti degli ammiratori più recenti. In risposta a questi atteggiamenti, la band ha rilasciato uno statement ufficiale: “Non siate dispiaciuti. Chiunque è il benvenuto nella famiglia Metallica. Se a qualcuno piace Puppets, è probabile che troverà molte altre canzoni a cui appassionarsi. TUTTI sono i benvenuti nella famiglia Metallica. Che tu sia un fan da 40 ore o 40 anni, condividiamo tutti un legame attraverso la musica. Tutti voi avete iniziato da zero in un determinato momento”.