I The Offspring hanno pubblicato il live registrato ai SIR Studios di Los Angeles. Guardalo qui

I The Offspring hanno pubblicato un breve live in studio registrato ai prestigiosi Sir Studios di Los Angeles in occasione della ripresa delle attività live della scena musicale mondiale dopo lo stop forzato a causa della pandemia.

Un breve live che mette in mostra la potenza, la simpatia e l'energia della band capitanata da Dexter Holland e Noodles con la proposizione di tre grandi brani: dalla nuova title track dell'ultimo disco Let The Bad Times Roll a Self Esteem e You're Gonna Go Far, Kid, tre brani che rappresentano la storia del gruppo californiano in ogni sfaccettatura.

Guarda il live nel player in alto a questa pagina.

Lo scorso 16 aprile i The Offspring hanno pubblicato Let The Bad Times Roll, il nuovo album prodotto ancora una volta dall'amico e collaboratore di lunga data della band Bob Rock.

La nuova musica è stata scritta e registrata a più riprese nel corso degli ultimi anni, in luoghi differenti (incluso lo studio californiano della band, ad Huntington Beach).

Fedele all’irriverenza graffiante tipica del punk rock, la band e l’autore dei testi Dexter Holland hanno tenuto presenti tematiche attuali, non tirandosi indietro di fronte a vari e diversi argomenti. La traccia che dà il titolo all’album, scritta a fine 2019 e registrata nel 2020, è un riflesso delle sfide fronteggiate dagli Stati Uniti. Dice Holland: “Penso che siamo in un periodo storico unico, in cui i leader mondiali anziché promettere ‘faremo del nostro meglio’ sembrano dirti ‘vai a farti f…”, e questo fa davvero paura.”

Come afferma il chitarrista Noodles: “La gente dice che se tutto deve andare all’inferno, sarebbe il caso – almeno – di farlo alla grande, magari divertendoci. ‘Let the Bad Times Roll!’"

Tracklist:

01. This Is Not Utopia

02. Let The Bad Times Roll

03. Behind Your Walls

04. Army Of One

05. Breaking These Bones

06. Coming For You

07. We Never Have Sex Anymore

08. In The Hall Of The Mountain King

09. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Lullaby