The Offspring, pubblicato il video del nuovo singolo "This Is Not Utopia". Guardalo QUI

I The Offspring hanno pubblicato il nuovo video di “This Is Not Utopia”, brano di apertura del loro decimo album di studio Let The Bad Times Roll.

Diretto dal regista Sam Bayer, il video bene sottolinea il testo della canzone, un commento sulla situazione sociale di questi tempi, che hanno svelato un’America fragile. Muscolare performance della band di Dexter Holland e Noodles che si esibisce indossando maschere antigas, il video è inframmezzato da immagini di gocce di sangue ripreso al microscopio – il che non solo accenna alla crisi pandemica, ma è anche una strizzata d’occhio al frontman Dexter Holland, un’anomala rockstar con tanto di master in biologia molecolare.

“This Is Not Utopia” fa parte della tracklist del decimo album registrato in studio Let The Bad Times Roll, che ha debuttato al primo posto nella Alternative album chart di Billboard, al secondo posto nella Top Rock Albums chart e al n.27 nella Billboard Top 200 già dalla prima settimana dall’uscita. L’album, il primo dopo una pausa durata poco meno di un decennio, è uscito il 16 aprile su etichetta Concord Records.

Leggende e innovatori della scena punk rock della California del Sud, The Offspring hanno venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto innumerevoli premi, e si sono esibiti senza risparmiarsi (più di 500 show nel solo ultimo decennio). La loro musica ha avuto un impatto considerevole anche in film, in televisione e in non pochi videogame, ma alla fine la band (il cantante Dexter Holland, il chitarrista Noodles, il batterista Pete Parada ed il nuovo bassista Todd Morse) ha deciso di concentrarsi sull’uscita di un nuovo album nel 2021.