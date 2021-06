Gene Simmons terrà una masterclass di basso a Las Vegas. Il prezzo non è proprio economico...

Gene Simmons dei KISS terrà una speciale lezione di basso a Las Vegas, il prossimo 26 giugno.

Il tema del corso saranno il basso e il songwriting. Ci saranno dei pacchetti diversi disponibili, con la possibilità anche di portarsi a casa un basso unico nel suo genere, dipinto a mano da Simmons stesso. La Gene Simmons Axe MasterClass non è alla sua prima edizione ed è sempre stata un successo.

Sul sito della leggenda dei KISS, si legge: “A causa della pandemia, Gene, come molti di noi, ha avuto un periodo di inattività. Ma dato che non esiste una vera e propria inattività per Gene Simmons, ha creato della vera e propria arte, sui suoi bassi”. Ogni basso sarà poi firmato personalmente dal musicista all’evento che, ovviamene, rispetterà le norme in vigore per quanto riguarda il distanziamento sociale e il numero chiuso.

I pacchetti disponibili vanno dai 5000 ai 7000 dollari a seconda del modello di basso scelto. Ogni partecipante potrà portare con sé due ulteriori ospiti.