Brian Johnson e Sting raccontano la storia del leggendario CBGB in una nuova puntata della serie A Life On The Road

Il grande frontman degli AC/DC Brian Johnson ha pubblicato sul suo canale YouTube una nuova puntata della serie A Life On The Road, il programma in cui si diverte a raccontare la vita delle grandi personalità (e band) che hanno fatto la storia del nostro genere musicale preferito: il rock.

Da Robert Plant dei Led Zeppelin a Nick Mason dei Pink Floyd fino a Joe Elliott dei Def Leppard, Dave Grohl dei Foo Fighters, Roger Daltrey dei The Who e Lars Ulrich dei Metallica, la trasmissione di Brian Johnson racconta i segreti e le vite di questi grandi musicisti che spesso hanno iniziato la loro carriera proprio dalla strada, seguendo un sogno assieme agli amici coetanei di un tempo. Ovviamente la voce degli AC/DC cerca di raccontare al meglio e di incastrare il più possibile la sua passione per i motori cercando un collegamento sincero ed empatico con ogni personaggio (e amico) intervistato.

In questo nuovo episodio la voce della band di Back In Black ci porta a New York insieme all'amico Sting a ripercorrere le origini del punk americano nello storico CBGB, il locale diventato negozio d'abbigliamento rock, sul cui palco è nata la leggenda dei Ramones, dei Television e di Patti Smith solo per citarne alcuni. Ora il locale è stato trasformato in uno store dallo stilista John Varvatos, ma non è stato snaturato della sua memoria. Infatti i muri, il pavimento e parte del palco sono rimasti intatti con l'impegno di essere preservati e valorizzati. I due rocker raccontano i loro ricordi, gli aneddoti e ripercorrono gli angoli storici del locale più punk della Grande Mela.