Guns N' Roses, Axl Rose sarà in un episodio di Scooby Doo! Guarda il video

Il frontman dei Guns N’ Roses Axl Rose sarà protagonista all'interno di un episodio della serie a cartoni animati di Scooby Doo.

All'interno della puntata in cui sarà presente la voce della band californiana la banda composta da Fred, Velma, Daphne, Shaggy e Scooby, partirà per un viaggio lungo la Route 66. Fermandosi per chiedere aiuto in un una locanda isolata sulla strada, a seguito di una disavventura al loro furgone, i protagonisti incontreranno il cantante dei Guns N' Roses seduto sulla sua moto.

"Che succede, Mystery Gang?" Dopo essersi presentati, e aver riconosciuto il cantante, il resto della banda scopre che Axl Rose è amico di Shaggy e Scooby: "Axl è l'amico che io e Scoob siamo venuti qui a incontrare", spiega Shaggy, prima di scambiare una serie di battute e strette di mano con la rockstar.

Durante l'episodio sarà poi l'improbabile trio formato da Axl Rose, Scooby e Shaggy a dover risolvere il mistero della puntata.

L'episodio della serie sarà trasmesso il 25 febbraio sulla piattaforma in streaming Boomerang.

