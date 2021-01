Imelda May ha pubblicato il nuovo singolo Just One Kiss assieme a Noel Gallagher e Ronnie Wood. Ascoltalo qui e guarda il video

Imelda May ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo Just One Kiss registrato insieme a Noel Gallagher e al chitarrista dei The Rolling Stones Ronnie Wood. Il brano è un estratto dal disco 11 Past The Hour in uscita il prossimo 23 aprile.

All'interno della canzone l'ex Oasis presta la sua voce cantando in coppia come se fosse un botta e risposta assieme alla rocker irlandese, mentre Ronnie Wood imprime il suo stile inconfondibile per tutta la durata del brano. Imelda May ha commentato così il contributo del leggendario chitarrista degli Stones: "È stato semplicemente felice di aver partecipato. È contagioso. È veloce, molto attivo e sa immediatamente quando qualcosa sta funzionando".