I Sixx A.M. pubblicano "Belly Of The Beat" come colonna sonora del film "Sno Babies". Il ricavato in beneficenza contro le dipendenze

I SIXX A.M., capitanati dal grande Nikki Sixx, hanno pubblicato il lyric video del loro grande successo Belly of the Beast, brano fondamentale nella colonna sonora del nuovo film di Better Noise Films Sno Babies e di cui utilizza alcune scene nel video.



Sno Babies, diretto dalla regista Bridget Smith e con Katie Kelly (Game of Silence), Paola Andino (Quenn of The South) e Michael Lombardi (Rescue Me) all'interno del cast, è un film avvincente ed emotivo, e vede come protagoniste le due migliori amiche Kristen e Hannah che, tra i normali problemi adolescenziali, sviluppano una dipendenza da eroina.

Il film è disponibile già in streaming.

L'intero ricavato della pellicola sarà devoluto in beneficenza al Global Recovery Initiatives Foundations (GRI) e alla The Amy Winehouse Foundation.



Guarda il trailer: