Ozzy Osbourne e il figlio Jack tornano nella serie TV "Ozzy & Jack's World Detour". Guarda il trailer

La rete americana AXS TV ha annunciato l'acquisto di tutte e tre le stagioni del reality show "Ozzy & Jack's World Detour". La serie entrerà a far parte della programmazione estiva del network a partire dal prossimo 2 luglio.

"Ozzy & Jack's World Detour" racconta le avventure di Ozzy Osbourne e di suo figlio Jack in giro per gli Stati Uniti a bordo di un camper attraverso i luoghi simbolo della cultura statunitense. Dalla NASA ai leggendari penitenziari abbandonati fino ai grandi musei Americani.

Jack Osbourne è anche il produttore del biopic di prossima pubblicazione dedicato a suo padre. Si chiamerà The Nine Lives Of Ozzy. Secondo Jack questo è il momento adatto di tirare le somme e ripercorrere insieme le opere e le gesta del grande Principe delle Tenebre: “Abbiamo da raccontare una storia talmente lunga sulla sua carriera e su cosa significa lavorare insieme a lui – ha spiegato – dal canto suo, lui sa comprenderci così bene, a livello personale, come famiglia, che alla fine è stato un gioco da ragazzi lasciargli prendere il comando. E penso che abbia davvero realizzato un capolavoro”.

Guarda il primo trailer: