Coronavirus, i Metallica pubblicano il concerto integrale registrato in Perù nel 2014! Guardalo qui

I Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale per i fan in quarantena per la loro serie #MetallicaMondays. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett ha trasmesso in streaming su youtube il concerto registrato nel 2014 all'Estadio Nacional di Lima.

Lo show, introdotto questa volta dal racconto di Lars Ulrich nella sua casa in California, è stato registrato il 20 marzo 2014.

I Metallica hanno iniziato a trasmettere gratuitamente in streaming i loro storici concerti dopo aver posticipato o annullato i loro show previsti per questa primavera a causa della pandemia di coronavirus.

Inoltre i Metallica hanno recentemente annunciato di aver donato 350.000 dollari per aiutare le persone e le categorie colpite dall'emergenza sanitaria ed economica attraverso la loro Fondazione All Within My Hands.

SCALETTA (Metallica: Live in Lima, Peru - March 20, 2014)

Battery

Master of Puppets

Welcome Home (Sanitarium)

Disposable Heroes

The Unforgiven

Lords of Summer

...And Justice for All

The Four Horsemen

Whiplash

Orion

One

Ride the Lightning

Fight Fire With Fire

Fade to Black

Enter Sandman



Creeping Death

Hit the Lights

Seek & Destroy